Neymar abre mão de valor milionário, rescinde com Al-Hilal e será jogador do Santos

Neymar conseguiu enfim rescindir seu contrato com o Al-Hilal, que oficializou na noite desta segunda-feira o rompimento do vínculo. O jogador agora tem o caminho livre para ser jogador do Santos, com o qual assinará acordo curto, até junho, com a possibilidade de esse vínculo ser depois prorrogado até a Copa do Mundo de 2026.



Ainda não há data para um anúncio do Santos, mas todos os detalhes já estão alinhados. Restam pequenas burocracias. Os representantes do atleta, incluindo seu pai, tiveram reunião nesta segunda com o presidente Marcelo Teixeira. O atacante deve chegar ao Brasil nesta semana.

Neymar teve de abrir mão de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que tinha para receber do Al-Hilal. Foi a solução encontrada para desfazer seu vínculo agora e estar livre para voltar ao clube que o lançou para o futebol depois de 12 anos. Oficialmente, o Santos tem sido cauteloso, mas internamente festeja o retorno iminente do ídolo.

O regresso do jogador era questão de tempo. Foi acelerado por duas razões principais: a sinceridade de Jorge Jesus, que admitiu que não contava com o atacante, e o desejo de ele "ser feliz" em sua casa, o Santos, que fez bem o papel de agilizar esse retorno ao produzir um vídeo, com inteligência artificial, no qual a voz de Pelé elenca as razões pelas quais o atleta deveria retornar à equipe que o lançou para o futebol. O pai do astro se emocionou com a produção.

O Santos prepara grande festa para ter de volta um dos principais jogadores de sua história e estuda fazer mais de uma apresentação - uma na Vila Belmiro e outra em São Paulo. O departamento de marketing trabalha há semanas em conjunto com outros departamento para lançar produtos alusivos à volta de Neymar e turbinar as finanças do clube. Está nos planos o lançamento de uma camisa especial, além de outros itens.

Ele relatou a pessoas próximas estar recuperado da última lesão muscular e quer jogar o quanto antes. No entanto, terá um tempo para retomar a sua melhor forma física, uma vez que não joga há dois meses.

Neymar vê a oportunidade de voltar ao Brasil como um recomeço no futebol. Ele entrou em campo poucas vezes com a camisa do Al-Hilal e ficou mais de um ano parado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em novembro de 2023.

No final de 2024, já recuperado, Neymar participou de dois jogos com o Al-Hilal e somou 42 minutos em campo. Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa direita, e ficou afastado por quase dois meses.

Em 30 de dezembro, o atacante participou de amistoso contra o Al Fayha, 17º colocado do Campeonato Saudita, e ajudou o Al-Hilal a vencer por 2 a 0. O camisa 10 fez o gol que abriu o placar, com assistência de Malcom, e participou do segundo gol, ao fazer um corta-luz que ajudou o compatriota a receber a bola para finalizar e ampliar o placar. Desde então, ainda não entrou mais em campo.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 partidas, entre 2009 e 2013. Foram 136 gols, 64 assistências e seis títulos com a camisa alvinegra: três do Paulistão (2010, 2011 e 2012), um da Copa do Brasil (2010), um da Copa Libertadores (2011) e um da Recopa Sul-Americana (2012).