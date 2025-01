Neymar reage a post de Richarlison em referência ao retorno do ídolo ao Santos

Neymar está perto de ser anunciado como reforço do Santos. O jogador acertou a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira. O iminente retorno do craque ao time paulista tem agitado o mundo do futebol.

O centroavante Richarlison, do Tottenham, fez uma publicação no Instagram "celebrando" a volta de Neymar ao Santos. Na foto antiga no post, Richarlison está usando uma camisa do clube da Baixada Santista.

"Neymar voltando pro Santos. Eu automaticamente", escreveu Richarlison, vestindo a camisa do time paulista da época de Neymar, que reagiu ao post com um emoji de risada.

Revelado pelo Santos em 2009, ele ficou no clube até a temporada de 2013. Posteriormente, vestiu as camisas de Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. O atacante se despediu do clube saudita após encerrar o vínculo na segunda-feira.

"A todos do Al-Hilal, aos fãs, obrigado!! Dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos", escreveu Neymar nas redes sociais.

"À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar", complementou.