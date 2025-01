'Permito que você use minha coroa': o vídeo de IA de Pelé que Santos usou para convencer Neymar

O atacante Neymar está muito próximo de voltar a jogar pelo Santos. O jogador rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira. Um vídeo feito pelo clube paulista, produzido com inteligência artificial para recriar a voz do Rei Pelé, foi fundamental para convencer Neymar a retornar para o futebol brasileiro.

O site "Ge" mostrou o teor do vídeo, no qual a voz do maior jogador de futebol de todos os tempos "chama" Neymar para voltar ao Santos. A produção emocionou o pai do atacante e foi determinante para influenciar o astro a vestir novamente a camisa do time paulista.

"E o nosso Peixe, hein? Estou vendo tudo aqui de cima. Tempos difíceis. A cidade ficou triste. A Vila escureceu. Meu trono está vazio. Minha camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Na verdade, penso que só tem uma pessoa capaz de vesti-la, entende? Um certo garoto que cresceu aqui, ganhou tudo e foi mais feliz do que nunca aqui. Virou um grande ídolo nacional aqui e depois rodou o mundo para se tornar uma estrela mundial", diz o vídeo, com a voz de Pelé.

"Essa é só entre eu e você, Ney. Não só o Santos, mas o Brasil está precisando de você de novo. Ouça o seu coração. Volta para a sua casa, para sua cidade, para seu povo. Eu permito que você use meu trono e minha coroa. Dá o seu show na Vila novamente e se prepara para trazer o hexa pra gente. Lembra o que você prometeu? Eu vou, mas eu volto. Daqui de cima eu vou sempre aplaudir você, meu príncipe", completa.

O Santos já tem preparada uma grande festa para a apresentação de Neymar, depois que for realizado o anúncio oficial. O clube pretende fazer eventos no Pacaembu e na Vila Belmiro. A princípio, Neymar deve assinar um vínculo de cinco meses com a equipe santista.