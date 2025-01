Neymar e Oscar têm anúncios 'furados' por presidentes, que prejudicam redes sociais dos clubes

Oscar no São Paulo e Neymar no Santos. Dois craques que fizeram carreira internacional e retornam ao Brasil para jogar nos clubes em que foram revelados. Os dois casos têm outra característica em comum: tiveram os anúncios oficiais "furados" pelos presidentes de cada uma das equipes.

Até ser divulgada a rescisão de Neymar com o Al-Hilal, o presidente santista, Marcelo Teixeira, limitou-se a dizer que apenas "monitorava" a situação do jogador com o clube saudita. Entretanto, nesta terça-feira, um dia depois, ele mesmo confirmou o retorno de Neymar, com um vídeo em seu Instagram. A publicação mostra imagens antigas do atleta, com uma narração de Teixeira.

A repercussão entre torcedores imediatamente foi negativa. "Presiden... Um dos maiores anúncios da história do futebol e o senhor faz isso?", diz o comentário mais curtido no post. A frustração se estendeu a posts do Santos. Em uma publicação sobre o treino do time nesta terça-feira, há mais lamentações. "Tão desnecessário o presidente ter anunciado antes!", diz um comentário. "Parabéns, Teixeira, conseguiu estragar o trampo do anúncio da maior contratação da história do Santos!", escreveu outro.

"Esses anúncios são planejados para criar expectativa, engajar a torcida e até dar mais visibilidade aos patrocinadores. Quando a notícia escapa antes da hora, todo o esforço de marketing perde força. Sem contar que isso abre espaço para boatos, tira a exclusividade das campanhas e ainda pode abalar a relação com quem investe pesado na marca do clube", avalia Marcelo Palaia, professor da ESPM e especialista em marketing esportivo.

A situação já tinha acontecido no São Paulo. Na véspera de Natal, Julio Casares, mandatário são-paulino, publicou no seu Instagram uma foto ao lado de Oscar. Nenhum dos dois vestia uniforme da equipe ou algum acessório que fizesse referência ao São Paulo. O perfil do clube também não foi marcado.

A legenda tinha a hashtag "SuperReforço". Isso só fez sentido mais tarde no mesmo dia, quando houve o anúncio oficial pelo São Paulo. A patrocinadora máster do clube, a Superbet, aporta parte do salário de Oscar. Dos R$ 24 milhões anuais, a bet banca R$ 12,5 milhões. Dias depois, a prática se repetiu com Enzo Díaz anunciado primeiro por Casares e depois nas redes do clube tricolor.

"No fim, a sensação que fica é que o clube perdeu o controle da narrativa. E, num mercado tão competitivo como o futebol, manter esse controle é essencial para garantir que a torcida se sinta parte do momento e para fortalecer a imagem da equipe, dentro e fora de campo", diz Palaia, que conclui: "Resumindo, cada coisa no seu tempo. E o tempo do anúncio é muito precioso para todo o processo".

Neymar tem tudo acertado para voltar a vestir a camisa do Santos após 12 anos. Ele rescindiu contrato com o Al-Hilal nesta segunda-feira, abrindo caminho para concretizar seu retorno ao futebol brasileiro. Para findar o vínculo com o time da Arábia Saudita, o atacante abriu mãe de parte dos 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 390 milhões) que ainda tinha a receber.

O jogador também não esconde que está perto de voltar ao clube que o revelou para o futebol. Nesta terça, ele compartilhou em sua conta oficial no Instagram uma imagem arrumando as malas, para delírio dos torcedores santistas.