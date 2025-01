Thiago Silva e Ganso são desejos de Neymar para reforçar o Santos

acertar sua volta ao Santos, Neymar está disposto a ajudar o clube a ir em busca de contratações que possam ajudar a montar um time forte. O atacante convidará alguns jogadores que tem amizade para defender o Peixe e a lista de desejos do craque conta com Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso, medalhões do Fluminense. A informação é do site "UOL". Rio - Após, Neymar está disposto a ajudar o clube a ir em busca de contratações que possam ajudar a montar um time forte. O atacante convidará alguns jogadores que tem amizade para defender o Peixe e a lista de desejos do craque conta com Thiago Silva e Paulo Henrique Ganso, medalhões do Fluminense. A informação é do site "UOL".

Além dos jogadores do Flu, alguns nomes mais ousados também estão em pauta, como o meia francês Pogba e o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. Marcelo, ídolo tricolor que está sem clube, também foi citado.

No momento, não há nada definido e todos os nomes foram citados de maneira informal, em meio à empolgação pelo acerto com Neymar. O Santos quer atingir outro nível em seu time com a ajuda de Neymar, mas evita criar expectativas.

Revelado pelo Santos, Neymar se transferiu para o Barcelona em 2013. Ele atuou por quatro temporadas na Espanha, por seis anos no PSG, antes de chegar ao Al-Hilal. O atacante disputou as últimas três Copas do Mundo (2014, 2018 e 2022).