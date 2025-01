Corinthians busca reabilitação diante da Ponte Preta após tropeço em clássico

Sem tempo para lamentação. Depois da derrota por 3 a 1 no clássico com o São Paulo, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar a Ponte Preta. A bola rola às 19h45, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge busca se reabilitar após dar adeus à sequência de dez vitórias consecutivas.

Os comandados de Ramón Díaz tiveram uma atuação aquém do esperado contra o São Paulo. Depois de um primeiro tempo competitivo, a equipe alvinegra baixou a guarda e viu o rival balançar as redes com Lucas Mouras, duas vezes, e Oscar. A missão do Corinthians contra a Ponte Preta é justamente manter o nível de intensidade nas duas etapas para não ser surpreendido.

Para evitar o desgaste, os titulares não participaram do treino de segunda-feira no CT Joaquim Grava, participando apenas de atividades regenerativas. Eles trabalharam com o restante do elenco somente nesta terça, já visando o duelo com a Ponte. Ainda assim, a tendência é que Ramón Díaz mantenha o time que foi a campo contra o São Paulo. Há chances, porém, de Memphis Depay começar no banco de reservas.

O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro, no departamento médico, desfalcam o Corinthians e ainda não têm data para retornarem ao time. Breno Bidon está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e também está fora.

O Corinthians está na segunda posição do Grupo A, com nove pontos, mesmo número do Mirassol, que lidera por ter melhor saldo de gols (7 a 1). Inter de Limeira, com três, e Botafogo, com dois, vivem situação complicada para avançar às quartas.

Já a Ponte Preta, comandada pelo técnico Alberto Valentim, é uma das três equipes, junto de São Paulo e Inter de Limeira, que ainda estão invictas no Paulistão. O time campineiro está na chave D, com seis pontos, atrás de Palmeiras, sete, e São Bernardo, com nove. Será o primeiro confronto do clube com o Corinthians no Moisés Lucarelli em cinco anos. Na última oportunidade, os donos da casa venceram por 2 a 1, também pelo Estadual.

Ponte Preta e Corinthians já se enfrentaram 139 vezes na história. O time do Parque São Jorge leva a melhor, com 76 vitórias contra 33 da equipe do interior paulista, além de 30 empates. No passado, os campineiros surpreenderam e derrotaram os corintianos em plena Neo Química Arena, por 1 a 0, pela décima rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X CORINTHIANS

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito. Técnico: Alberto Valentim.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Igor Coronado; Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

HORÁRIO - 19h45.

LOCAL - Moisés Lucarelli, em Campinas.