São Paulo contrata o lateral português Cédric Soares: 'Muito feliz de estar em um clube enorme'

O São Paulo continua acatando aos pedidos do técnico Luis Zubeldía de "dar corpo" ao elenco e anunciou nesta quarta-feira a contratação do experiente lateral-direito Cédric Soares. O português de 33 anos que estava no Arsenal chega com vínculo de apenas três meses, e metas a cumprir para renovar até dezembro.

Desde a saída de Rafinha que Zubeldía cobrava a chega de uma peça defensiva com experiência. Ainda mais com o possível empréstimo de Moreira ao Porto, já que ficaria apenas com Igor Vinícius para a lateral-direita. Cédric chega para um período inicial de observação.

"O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Cédric Soares, 33 anos, que defendeu o Arsenal (ING) na temporada passada. O jogador assinou contrato até 30 de abril de 2025, com metas estipuladas para renovação até o fim do ano", oficializou o São Paulo.

O reforço tem um currículo de respeito na Europa, com passagem em grandes clubes. Revelado pelo Sporting, defendeu também a Académica em Portugal, antes de passar por Southampton, Internazionale, Fulham e Arsenal. Também defendeu as cores da seleção portuguesa e chega motivado ao São Paulo, apesar de quase dez meses de inatividade.

"Estou muito feliz de estar aqui. Meu objetivo é ajudar o grupo, e que a gente consiga vencer juntos. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro, com muitos torcedores e nós temos que representá-los. Por isso, temos que dar a vida em campo", afirmou Cédric.

A contratação também foi celebrada pela diretoria tricolor. "A chegada do Cédric Soares para esse trabalho de adaptação mostra a força do nosso Reffis Plus, cuja estrutura já vinha sendo utilizada por ele para preparação física. É um jogador de larga experiência que pode somar ao nosso elenco", disse o presidente Julio Casares.

O clube paulista já definiu um trabalho de recondicionamento físico para o português para deixá-lo em condições de jogo rápido, já que o contrato inicial termina em três meses e Zubeldía quer observá-lo em campo para dar o aval da renovação até dezembro.

"O Cédric chega como parte de uma política que já adotamos outras vezes, confiando no talento que o atleta já demonstrou ao longo da carreira e na capacidade dos nossos profissionais para deixá-lo nas melhores condições físicas, como já aconteceu com Sabino e Luiz Gustavo, por exemplo", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.