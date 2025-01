Reencontro com Maraca

Motivado pela contratação de Danilo, o Flamengo volta ao Maracanã em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Carioca. Após os jogos pelo Nordeste e Brasília, o Rubro-Negro faz sua estreia no Rio de Janeiro em 2025 contra o Sampaio Corrêa, hoje, às 21h30, de olho no G-4 do Estadual. A Nação, porém, não deve ver todos os titulares em campo.

A partida de hoje será apenas a segunda do Flamengo com o elenco principal neste Campeonato Carioca, mas o técnico Filipe Luís já pode poupar alguns jogadores por conta do clássico com o Botafogo, no domingo, às 16h, pela Supercopa, em Belém.

Com isso, o time deve ter algumas mudanças para enfrentar o Sampaio Corrêa no reencontro com o Maracanã. A principal novidade, no entanto, deve ficar no banco de reservas. Recuperado de grave lesão, Everton Cebolinha volta a ficar à disposição após quase seis meses longe dos gramados.