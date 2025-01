Manchester City sofre, mas segue vivo

Em um dos confrontos mais tensos do encerramento da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões, o Manchester City fez sua torcida sofrer diante do Brugge, mas venceu por 3 a 1, de virada, no Etihad Stadium, e avançou as playoffs. Onyedika abriu o placar pros belgas, e Kovacic, Ordóñez (contra) e Savinho viraram.

O jogo não foi tranquilo como o placar sugere. O time belga que inaugurou e estava vencendo até o intervalo. Só que o City acordou na etapa final e buscou a virdada.

Outros resultados: Aston Villa 4 x 2 Chelsea, Barcelona 2 x 2 Atalanta, Bayer Leverkusen 2 x 0 Sparta Praga, Borussia Dortumund 3 x 1 Shakhtar, Brest 0 x 3 Real Madrid, Dínamo de Zagreb 2 x 1 Milan, Bayern de Munique 3 x 1 Slovan Bratislava, RB Salzburg 1 x 4 Atlético de Madrid, Girona 1 x 2 Arsenal, Inter de Milão 3 x 0 Monza, Juventus 0 x 2 Benfica, Lille 6 x 1 Feyenoord, PSV 3 x 2 Liverpool, Sturm Graz 1 x 0 Leipzig, Sporting 1 x 1 Bologna, Stuttgart 1 x 4 PSG e Young Boys 0 x 1 Estrela Vermelha.