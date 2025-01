Com invasão de cachorro e gol de calcanhar, Grêmio bate Monsoon e se mantém invicto no Gauchão

O Grêmio manteve a invencibilidade no Campeonato Gaúcho e conquistou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Monsoon por 3 a 0, na noite desta quarta-feira. A partida foi disputada no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

O uruguaio Arezo marcou dois gols na tranquila vitória, um deles de calcanhar, garantindo a liderança do Grupo A, com sete pontos. O Tricolor já havia vencido na estreia do técnico Gustavo Quinteros, goleando o Caxias por 4 a 0 na Arena, em Porto Alegre.

Recém-chegado à elite do futebol gaúcho, o Monsoon vinha embalado por sua primeira vitória no campeonato - 2 a 1 sobre o Pelotas na Boca do Lobo - e agora aparece em terceiro lugar no Grupo C, com três pontos.

Um momento inusitado marcou o primeiro tempo do duelo. Um cachorro invadiu o gramado e interrompeu a partida por dois minutos. Aos 35 minutos da etapa inicial, o jogo precisou ser paralisado enquanto jogadores e duas gandulas tentavam capturar o animal, que escapava agilmente até ser finalmente retirado do campo por uma gandula.

O Grêmio começou pressionando e ligado no jogo. Antes dos 15 minutos, já havia criado duas boas chances de abrir o placar, ambas com Arezo como protagonista. Na primeira, tentou uma bicicleta, mas Max fez a defesa e, no rebote, Natã acertou a trave. Na segunda, em cobrança de falta, Arezo mandou no travessão.

Após a pressão inicial, o Grêmio reduziu o ritmo. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe pecava na finalização e na falta de entrosamento no jogo coletivo.

O alívio veio nos minutos finais. Monsalve acionou Aravena, que rolou para Arezo mandar para o fundo das redes. O gol, no entanto, foi anulado por impedimento do chileno. Após revisão do VAR, a arbitragem confirmou o gol e garantiu a vantagem para o Tricolor. Nos acréscimos, Jeder foi expulso ao fazer carga e impedir Arezo de entrar na área e complicou ainda mais as coisas para o time da casa.

Em vantagem no placar e em número de jogadores, o Grêmio teve tranquilidade desde o início. Assim, logo definiu o jogo. Aos dez, Monsalve acionou Edenilson, que cruzou para Arezo marcar de letra, aos dez. Depois só deixou o tempo passar. Nos acréscimos, André Henrique foi lançado na área e fez 3 a 0, aos 46 minutos.

Pela quarta rodada, o Grêmio volta a campo no sábado, às 16h30, quando enfrenta o São Luiz na Arena do Grêmio. No mesmo dia, o Monsoon encara o Ypiranga às 19h, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

FICHA TÉCNICA

MONSOON 0 X 3 GRÊMIO

MONSOON - Anderson Max; Josué, Artur, Jeder e Cássio; Jeferson, Diogo Sodré (Adryel), Tony (Joãozinho), Leandro (Nicolas Ferri) e Cris Magno (Otávio); Tomi (Léo Bahia). Técnico: China Balbino.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (pedro Gabriel); Cuéllar (Dodi), Pepê (Gabriel Mec) e Edenílson (Andre Henrique); Monsalve; Aravena (Nathan) e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS - Arezo, aos 43 minutos do primeiro tempo; Arezo, aos 10, e André Henrique, aos 46 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Dodi (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Jeder (Monsoon).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).