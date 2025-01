Times brasileiros batem recorde de transferências internacionais e movimentaram R$ 6,5 bi em 24

A Fifa divulgou nesta quinta-feira o tradicional "Global Transfer Report" relativo ao ano de 2024, contabilizando todas as transações internacionais do futebol masculino e feminino do ano passado. Houve um recorde histórico de 78.742 transações, porém os valores tiveram uma queda em relação a 2023.

Depois que os clubes estabeleceram um novo recorde de taxas de transferência em 2023 (US$ 9,66 bilhões), o valor total pago em 2024 foi menor, de US$ 8,59 bilhões (R$ 50 bilhões pelo câmbio atual), mas ainda mais de 15% acima do recorde anterior, de 2019 (US$ 7,33 bilhões).

Quase 40% dos gastos totais com transferências no futebol profissional masculino foram contabilizados pelas maiores 2,5% das transações, que envolveram custos de pelo menos US$ 20 milhões por transferência.

Em 2024, os clubes ingleses foram os que mais gastaram e receberam mais em taxas de transferência, gastando US$ 1,88 bilhão (R$ 11 bilhões) em contratações e ganhando US$ 1,34 bilhão em vendas ou transferências. No total de transferências, é liderado pelos clubes brasileiros, que contrataram 1.102 jogadores e venderam ou emprestaram outros 1.113.

Segundo o relatório da Fifa, os clubes brasileiros gastaram mais de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,5 bilhões) em taxas de transferências internacionais no ano passado, um recorde desde que a ferramenta da entidade permite o registro, nos últimos cinco anos.

Importante enfatizar que entram nessa conta apenas transferências internacionais. Se algum jogador de um clube brasileiro foi comprado por outro time do País, não entra nessa lista.

O número de clubes que investiram em transferências continuou a aumentar, atingindo o recorde de 1.100 entidades em 2024. Da mesma forma, o número de clubes que ganharam dinheiro com a transferência de pelo menos um jogador, 1.378, também foi maior do que nunca.

FUTEBOL FEMININO EM ALTA

Em 2024, os clubes continuaram a investir no futebol profissional feminino e os gastos totais com transferências atingiram US$ 15,6 milhões (R$ 88 milhões), um valor recorde e mais de 2,5 vezes superior ao do ano anterior. Um total de 695 clubes participaram em transferências internacionais (+11,6%), dos quais 109 investiram em pelo menos uma contratação (+23,9%) e 124 receberam compensação por vendas ou transferências (+27,8%).

Estes números dão conta do progresso extraordinário que o futebol feminino tem feito, onde há cada vez mais jogadoras profissionais. Em 2024, foram registradas 2.284 transferências internacionais de jogadoras profissionais, o que representa um aumento de 20,8% face a 2023. O número de transferências internacionais no futebol profissional feminino aumentou mais de 20% pelo sexto ano consecutivo e é agora mais o triplo do que em 2018, ano em que começaram a ser contabilizados.