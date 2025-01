Red Bull Bragantino busca recuperação diante do Novorizontino no Paulistão

Vivendo momentos opostos neste início de Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela sexta rodada. O time de Bragança Paulista está em má fase desde o ano passado e nem a presença de Jürgen Klopp conseguiu com que a equipe buscasse a reabilitação. Já o Novorizontino está em uma crescente.

Considerado a quinta força no cenário paulista, o Red Bull Bragantino ainda não engrenou e tem apenas quatro pontos até agora. Foram uma vitória, um empate e três derrotas. No último jogo, ficou no 0 a 0 com o Palmeiras. O time é o terceiro do Grupo B, que tem o Guarani na liderança, com sete.

O Novorizontino, por sua vez, já não perde há quatro rodadas. O time do técnico Eduardo Baptista vem de um empate por 1 a 1 com o Velo Clube e aparece na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, quatro atrás do líder São Paulo.

Do lado do Bragantino, a principal novidade é o retorno do atacante Eduardo Sasha, que cumpriu suspensão automática após a expulsão diante do Água Santa. A expectativa é que ele retorne ao time titular.

Caso o técnico Fernando Seabra confirme o retorno de Sasha, Henry Mosquera deverá deixar a equipe, já que Isidro Pitta parece ser titular absoluto com o treinador. Já Vinicinho vem sendo um dos principais destaques do time no Paulistão.

"Temos potencial com o tempo de produzir mais, mas isso vai acontecer com o tempo, com o trabalho no dia a dia. Estamos treinando duro e vamos buscar dar uma resposta já no próximo compromisso", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Novorizontino tem uma forma de jogar definida e só deverá fazer alteração se tiver necessidade ou para preservar algum atleta de lesão. Robson continua sendo a principal aposta do time, mas, como não tem condições de atuar os 90 minutos, deve continuar entre os suplentes.

"Momento importante, somos vice-líderes, fora de casa tivemos um resultado positivo contra um grande clube que é o Palmeiras, e agora estamos indo para um outro jogo fora de casa contra um grande clube também que é o Red Bull Bragantino, outro time de Série A. No Paulista não tem vida fácil, quando você acha que vai enfrentar um time mais fácil, entre aspas, é sempre um jogo difícil, independente de qual time seja", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X NOVORIZONTINO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadson Silva, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Fernando Seabra.

NOVORIZONTINO - Jordi; Igor Formiga, Dantas, César Martins, Patrick e Reverson; Willian Farias, Luís Oyama e Marlon; Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).