Mayke vê Palmeiras em evolução e pede foco contra o Guarani em Campinas: 'Impor o nosso ritmo'

Com o objetivo de buscar a reabilitação no Campeonato Paulista, o Palmeiras deu sequência, na manhã desta sexta-feira, aos trabalhos visando o jogo de domingo, diante do Guarani, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Mayke deu o tom do que o time precisa fazer para voltar a vencer na competição. "Impor o nosso ritmo fora de casa'.

O atleta, que contra o Novorizontino atingiu a marca de 300 partidas, comentou sobre o que o time deve esperar do rival, ainda mais atuando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. "Vai ser um jogo super complicado. Jogar lá contra o Guarani é difícil. Assisti a algumas partidas deles e sabemos que é uma equipe de qualidade. Temos de tentar fazer o melhor para conseguir os três pontos", comentou.

Vindo de uma derrota (Novorizontino) e um empate (Red Bull Bragantino), o Palmeiras ocupa a segunda colocação no Grupo D com oito pontos. A liderança está com o São Bernardo (12), que em cinco partidas venceu quatro confrontos e perdeu um.

Para Mayke, essa oscilação é fruto do calendário que diminuiu o período dedicado à pré-temporada. "Eu, como jogador, nunca vivenciei isso. A pré-temporada está muito curta, mas temos de nos preparar para tudo. O Abel teve a decisão de revezar os jogadores em duas equipes e estamos trabalhando bastante. Cada ano que passa fica mais difícil", afirmou o atleta.

Na atividade desta sexta, os jogadores aprimoraram conceitos e dinâmicas táticas. O treino durou quase duas horas. Abel vai aguardar o treino deste sábado para fazer os últimos ajustes e definir a equipe que inicia o duelo com o Guarani.