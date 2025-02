Horror! Torcidas de Santa Cruz e Sport se envolvem em briga no Recife

Rio - Cenas de bárbarie entre torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport tomou conta das ruas do Recife horas antes do duelo entre as duas equipes, pelo Campeonato Pernambucano, neste sábado (1º), que terminou com vitória do Santa por 1 a 0 no Arruda. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que o confronto foi um verdadeiro cenário de guerra.

Cenas de guerra e selvageria antes do clássico entre Santa Cruz e Sport. Muitos vídeos pesadíssimos circulando pelas redes sociais. Triste. Sem clima para jogo de futebol.



Reprodução pic.twitter.com/QIHMbrZ2H6 — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 1, 2025

Em outros registros de internautas, é possível ver um torcedor sem roupa sendo espancado, além de correria e depredação. O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco e não obteve resposta. A matéria será atualizada quando houver o retorno.

Recife virou palco de guerra com o confronto entre Explosão Inferno Coral x Jovem do Leão, antes do clássico entre Santa Cruz x Sport. pic.twitter.com/clu4ZoK4M7 — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) February 1, 2025 Organizadas de Sport e Santa Cruz protagonizam cenas de guerra nas ruas de Recife.



Relatos de mortes, feridos em hospitais e pânico generalizado entre os cidadãos comuns.pic.twitter.com/k2Q7Ls0sBM — Noite de Copa (@Noitedecopa) February 1, 2025

Presidente da Alepe pediu cancelamento do jogo

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, pediu que a partida fosse cancelada e apelou para o Governo do Estado e à Federação Pernambucana de Futebol que o pedido fosse acatado.

"Diante das cenas de violência e selvageria protagonizadas, neste sábado (01.02), por integrantes de torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport nas ruas do Recife, principalmente nas proximidades do estádio do Arruda, o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, pede ao Governo do Estado e à Federação Pernambucana de Futebol que seja cancelada a partida marcada para às 16h30 de hoje entre os dois clubes.



Porto já entrou tem contato com o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, e com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, solicitando a suspensão do jogo.



De acordo com o presidente da Alepe, as agressões e o clima de terror instalado no Recife podem gerar tragédias ainda maiores das que já foram registradas, inclusive com mortes, além de evidentes riscos para torcedores e para a população em geral.



O deputado diz que esses episódios que têm se repetido no Recife e em toda a Região Metropolitana, são lamentáveis e inadmissíveis e precisam ser combatidos com veemência.



Na avaliação de Porto, que já recebeu, no seu gabinete. os presidentes dos principais clubes pernambucanos para tratar da violência produzida pelas organizadas, a repressão com o uso contínuo da inteligência policial é o caminho para se enfrentar os criminosos que se infiltram nas torcidas e promovem confrontos como os observados neste sábado."

Governo do estado e prefeitura se pronunciam

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra garantiu estar tomando as "devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie" na cidade. Porém, diferentemente de Álvaro Porto, não cita a possibilidade de cancelar o jogo.

Segundo ela, cerca de 700 policiais foram alocados para controlar a situação e que os feridos estão sendo atendidos no Hospital da Restauração, próximo de onde foi o foco da confusão, que informou que 12 pessoas, vítimas de agressão física, deram entrada na Emergência Geral.

"Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR", disse Raquel Lyra.

Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. [+] — Raquel Lyra (@raquellyra) February 1, 2025

Já o prefeito de Recife, João Campos, classificou o confronto como "cenas criminosas". Ele cobrou a identifcação e uma punição severa para os envolvidos nas brigas.

O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso. — João Campos (@JoaoCampos) February 1, 2025

"O que vimos hoje foram cenas criminosas no confronto entre vândalos que usam o futebol para praticar violência. É urgente a identificação e uma punição severa para esses delinquentes! Futebol não é isso", garantiu João Campos.