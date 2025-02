Brasil é eliminado da Copa Davis após derrota nas duplas contra a França

A trajetória do Brasil na Copa Davis chegou ao fim neste domingo. Na partida decisiva das duplas, Rafael Matos e Marcelo Melo não conseguiram evitar a eliminação, sendo derrotados pelos franceses Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, após 2h09min de jogo.





A derrota nas duplas selou a eliminação precoce da equipe brasileira, que já havia enfrentado dificuldades nas partidas de simples. João Fonseca foi superado por Ugo Humbert, enquanto Thiago Wild também foi derrotado, desta vez por Arthur Fils. Com isso, o Brasil não conseguiu avançar nas fases seguintes da competição, encerrando sua participação de forma antecipada.





Com a eliminação, o Brasil agora terá que disputar um duelo decisivo contra um dos vencedores dos playoffs do Grupo Mundial I. Em caso de derrota, o time brasileiro será rebaixado, o que o tiraria da disputa pelos Qualifiers de 2026, um golpe duro para a equipe que visa manter-se entre os principais países do tênis mundial.





Enquanto o Brasil amarga a eliminação, a França avança para enfrentar a Croácia, que despachou a Eslováquia. Os duelos entre franceses e croatas ocorrerão em setembro, no que promete ser um confronto de alto nível.





Apesar das derrotas nas simples, o Brasil entrou em quadra com a esperança de que poderia dar a volta por cima, e a partida nas duplas trouxe um pouco dessa confiança. Rafael Matos e Marcelo Melo começaram o jogo com grande determinação, aplicando a primeira quebra no terceiro game. Bonzi e Herbert, no entanto, não demoraram a reagir. Os franceses empataram por 3/3 e, embora os franceses continuassem agressivos, foi o Brasil que fechou o primeiro set por 6/4.





No segundo set, Bonzi e Herbert foram mais contundentes. Os franceses sacaram de forma mais precisa e agressiva, conseguindo quatro aces e quebrando a resistência brasileira. Matos e Melo tentaram resistir, mas o set foi fechado com certa facilidade pelos franceses, 6/3, igualando a partida.





Com a vitória francesa no segundo set, as esperanças do Brasil se resumiram ao terceiro e decisivo set. Matos e Melo chegaram a abrir uma vantagem de 4/3, e a expectativa de uma possível reviravolta pairou no ar. Porém, os franceses se mostraram firmes e impuseram seu jogo até o fim. Bonzi e Herbert se mantiveram calmos, seguraram a pressão e confirmaram a vitória por 6/4, deixando o Brasil fora da Copa Davis.