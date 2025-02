Inter de Milão empata com o Milan aos 48 do 2º tempo após 3 gols anulados e 3 bolas na trave

Longe da disputa do título do Italiano, o Milan suportou a pressão da Inter de Milão por mais de 90 minutos, mas cedeu o empate ao time de melhor ataque do campeonato nos acréscimos do segundo tempo neste domingo. A Inter teve três gols anulados e três bolas na trave antes de arrancar o 1 a 1, chegou aos 51 pontos e permanece na perseguição ao líder Napoli. O Milan é apenas o oitavo colocado, com 35 pontos.

O primeiro tempo foi bastante disputado e intenso. Com maior posse de bola, a Inter de Milão chegou a marcar duas vezes, com Dimarco e Lautaro Martinez, mas os gols foram anulados por impedimento. A defesa do Milan estava bem posicionada para deixar o ataque rival em posição irregular.

O Milan abriu o placar com Reijnders, aos 45 minutos, que aproveitou rebote após boa jogada de Theo Hernandez e Rafael Leão pelo lado esquerdo do ataque. Minutos antes, o meia holandês já havia a assustado o goleiro Sommer, da Inter, com um belo chute de fora da área.

No segundo tempo, a Inter de Milão pressionou. Teve mais um gol anulado, por falta no ataque, e três bolas na trave antes de furar o esquema defensivo rival. O gol de empate saiu aos 48 minutos do segundo tempo. Após assistência de peito de Zalewski, De Vrij finalizou dentro da pequena área. Na próxima rodada, a Internazionale recebe a Fiorentina, e o Milan joga com o Empoli.

Mais cedo, a Juventus goleou o Empoli, de virada, por 4 a 1. Os visitantes abriram o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, com De Sciglio. A virada do time de Turim aconteceu na segunda etapa, com gols de Kolo Muani (2), Vlahovic e Francisco Conceição. A Juventus é a quarta colocada, com 40 pontos, e o Empoli tem 21 na 17ª posição.

Em Florença, a Fiorentina derrotou o Genoa por 2 a 1, gols de Kean e Gudmundsson, e chegou aos 39 pontos na quinta posição. De Winter marcou para o Genoa, que está em 12º lugar, com 26 pontos.