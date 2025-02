Copa do Brasil ameaçada

A vaga na Copa do Brasil de 2026 também está em disputa. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) distribui as vagas para os quatro melhores da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e da Copa Rio — este último disputado entre os pequenos. Caso não avance para a semifinal, o Tricolor precisa ficar entre quinto e oitavo para disputar a Taça Rio e ter chance de conquistá-la.

Essa situação aumentou a pressão sobre o técnico Mano Menezes. O comandante, de 62 anos, terá uma semana decisiva no comando tricolor com dois clássicos pela frente, contra o Vasco, amanhã, e

Flamengo, no sábado.