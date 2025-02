Começo entre os reservas

Neymar iniciou oficialmente ontem seus trabalhos na volta ao Brasil. O atacante realizou seu primeiro treino pelo Santos ao lado dos atletas que começaram na reserva ou não atuaram no clássico contra o São Paulo, no último sábado.

Em um primeiro momento, Neymar e os companheiros trabalharam a parte física. Depois, o técnico Pedro Caixinha comandou um treino em campo reduzido, que contou com assistência do craque para Nadson. Os titulares fizeram uma atividade regenerativa na academia do CT Rei Pelé. Depois, houve um trabalho leve no campo principal.