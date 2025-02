Não bastasse o desfalque do zagueiro David Alaba, Carlo Ancelotti não vai poder contar com duas de suas estrelas hoje, no encontro do Real Madrid com o Leganés, às 17h (de Brasília): Mbappé e Bellingham. Diante das importantes baixas no setor ofensivo, o treinador italiano deve escalar Endrick como titular na partida que vale pelas quartas de final da Copa do Rei. Quem também está cotado para iniciar o duelo é o jovem turco Arda Güller.