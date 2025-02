Vascão mira liderança e Fluzão busca recuperação

De um lado o Vasco, vice-líder e único time ainda invicto na Taça Guanabara. Do outro o Fluminense, que amarga um frustrante início de temporada e, em 10º lugar na tabela, está seriamente ameaçado de ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca — quiçá até da Taça Rio. Pode parecer chavão, mas o duelo de hoje, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é o chamado clássico dos opostos.

Mesmo com campanhas tão antagônicas, Vasco e Fluminense têm tudo para fazer um jogo no qual a inspiração fale mais alto que a transpiração, apesar dos desfalques. Fabio Carille não terá o zagueiro Maurício Lemos, lesionado, enquanto Mano Menezes seguirá sem Ganso, com miocardite, e Samuel Xavier, também lesionado, além de Kauã Elias, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por R$ 113 milhões. Mas contará com o retorno de Lima, recuperado de um desgaste muscular. Cano, principal esperança de gols do Fluzão, também estará em campo.

Pelo lado do Vascão, Vegetti, artilheiro da competição com cinco gols, promete dar trabalho pra defesa tricolor e quer se isolar ainda mais no topo dos goleadores.