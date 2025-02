Neymar sofre com faltas, é celebrado a cada toque na bola, mas Santos só empata na Vila

Neymar voltou. Pouco importou ao torcedor que o Santos empatou o Botafogo de Ribeirão Preto por 1 a 1. Os 15 mil súditos de Rei Pelé presentes na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, foram para ver o príncipe. O que era apenas a sétima rodada do Paulistão se tornou um marco na história do futebol brasileiro.

Mais importante que a própria partida, a presença de Neymar criou comemorações maiores que gritos de gol ainda antes do apito inicial. Quando o camisa 10 entrou para o aquecimento, a Vila Belmiro gritou.

A segunda vibração também veio antes do começo do jogo. Entre os reservas, o nome do atacante foi o último mencionado na escalação pelo sistema de som do estádio. Luzes apagadas, lanternas de celulares acesas. Neymar apareceu no telão da Vila Belmiro, como jogador do Santos, 12 anos depois da última vez. Ele foi e voltou.

Do banco, Neymar ouviu o torcedor reclamar com erros do time que estava em campo. Realmente, a bola não chegava aos novos companheiros do atacante, como Tiquinho Soares, Guilherme e Soteldo. Pelo contrário, quem buscou mais ações nos minutos iniciais era o Botafogo.

Neymar provavelmente gritou, junto da torcida, um "uh", quando Rincón deu o primeiro chute do Santos. A bola subiu demais. Pouco depois, Guilherme cobrou falta no canto, mas João Carlos salvou.

Convidado indigesto, o Botafogo não queria que Neymar comemorasse um gol na estreia. Os zagueiros e o goleiro do time de Ribeirão Preto faziam cera a cada tiro de meta. O empate, para eles, já era uma boa lembrança da festa.

A expectativa era de que Neymar jogasse 30 minutos. Aos 34 do primeiro tempo, porém, a torcida já pediu pela sua entrada. Seria um bom momento, já que Matheus Candançan revisou um lance e apontou pênalti para o Santos.

Mas não era ainda o momento de Neymar. Os torcedores pediram também que Tiquinho Soares cobrasse. O novo o camisa 9 atendeu, com seu primeiro gol pelo Santos.

Aos 44 minutos, o jogo parou para atendimento médico. O torcedor aproveitou para cantar, mais uma vez, "Parabéns a Você" para Neymar, que faz 33 anos.

A volta do intervalo foi mais um gol, mesmo que o placar ainda estivesse 1 a 0. Neymar, sem colete, surgiu na saída do túnel. A camisa 10, oficialmente, passou a ter um novo dono. Junto dela, o jogador recebeu a faixa de capitão das mãos de Diego Pituca.

O primeiro toque na bola foi no campo de defesa, pelo lado esquerdo. Não importava. Era motivo o suficiente para que os santistas comemorassem.

Quem também pareceu não se importar com as condições da partida foi o zagueiro Alisson Cassiano. Ele chegou duro em Neymar na intermediária. A falta rendeu ameaças vindas da arquibancada. O próprio camisa 10 cobrou, mascado e na barreira. Foi aplaudido.

Em tentativa de contra-ataque do Botafogo, Neymar exibiu seu físico. Deu um pique para recompor. Até mesmo a corrida era acompanhada por gritos de "Vamos Neymar".

O Botafogo continuou a se defender no segundo tempo. Agora, porém, com outra postura ao ter Neymar em campo. Como foi em toda carreira até aqui, o jogador foi alvo de faltas duras. Algumas bolas paradas rendiam cobrança do próprio camisa 10, mas nenhum teve sucesso.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Alexandre Jesus recebeu livre e tocou na saída de Brazão. O travessão advogou pelo dia de Neymar e salvou o Santos do empate.

Do outro lado, Neymar fez feito raro. Levou a torcida ao delírio mesmo sem marcar um gol. Ele limpou três marcadores e bateu de canhota. João Carlos precisou se esticar. Diferente do Neymar do Al-Hilal, este se sentia em casa.

Somente alegria, contudo, não era suficiente. O Botafogo reagiu e, em um dos poucos ataques, conseguiu escanteio. Na bola aérea, Alexandre Jesus azedou o clima da Vila Belmiro. A comemoração foi a mesma que Neymar costuma fazer, com as mãos ao lado do rosto.

O camisa 10 mostrou ímpeto e esforço para buscar a vitória. Em lances que podia arriscar chutes, preferiu passes. Mas não estava dando certo. Em novo ataque, ele mesmo cavou falta e expulsão de Wallison - foi o terceiro cartão do Botafogo no jogo desde que Neymar havia entrado. Na cobrança, bola na barreira.

Ele ia para cima dos marcadores. Criava chances mal aproveitadas pelos colegas. Chegou a cair em uma dividia dentro da área. Candançan não achou ter sido pênalti.

Aos 30 minutos, Tiquinho agiu como pivô e encostou para Neymar. Ele bateu, mas a bola foi por cima. Na sequência, com um jogador a mais, o Santos sofria para conseguir finalizar e buscar o resultado. Neymar ainda vai melhorar e poder jogar mais tempo, além de aprimorar o entrosamento.

Ele até recebeu dentro da área e teve a chance de marcar. O chute saiu prensado. O lamento da arquibancada não foi somente pelo empate permanecer. Guilherme ainda teve boa chance, mas bateu para fora.

O placar não foi favorável. O ânimo da torcida inflamou, mas logo voltou à calmaria. Havia um motivo para comemorar e aplaudir

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO-SP

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy, João Basso (Luisão), Luan Peres (Gil) e Escobar; Tomás Rincón (Luca Meirelles), Diego Pituca e Gabriel Bontempo (Neymar); Soteldo (Thaciano), Tiquinho Soares e Guilherme; Técnico: Pedro Malta (interino).

BOTAFOGO - João Carlos; Wallison, Alisson Casiano, Ericson e Gabriel Risso; Edson (João Costa), Gabriel Bispo (Jean Mangabeira) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Douglas Baggio), Silvinho (Allysson) e Alexandre Jesus (Toró). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 37 minutos do primeiro tempo; Alexandre Jesus, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (Fifa-SP).

CARTÕES AMARELOS - Diego Pituca, Tomás Rincón e Escobar (Santos) e Edson, Alisson Cassiano e Gabriel Bispo (Botafogo-SP).

CARTÃO VERMELHO - Wallison (Botafogo-SP).

PÚBLICO - 15.377 torcedores.

RENDA - R$ 696.554,45.

LOCAL - Vila Viva Sorte, em Santos (SP).