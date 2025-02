Willian, ex-Corinthians, assina com o Fulham até o fim da temporada: 'Feliz pela volta'

O meia-atacante Willian, ex-Corinthians e seleção brasileira, vai defender novamente a camisa do Fulham. O clube inglês anunciou o acordo em seu site oficial e vai contar com o atleta até o fim desta temporada.

Com passagens também pelo Arsenal e Chelsea, ele havia deixado o Fulham em agosto do ano passado, quando acertou sua transferência para atuar no Olympiacos, da Grécia.

O jogador de 36 anos disse estar pronto para escrever um novo capítulo em sua carreira. "Estou muito feliz por estar de volta. Acho que é uma grande oportunidade de jogar novamente por este clube. Motivado para entrar logo em campo", afirmou.

Nesta sua nova passagem, Willian vai usar a camisa 22. Tony Khan, vice de futebol do clube, disse que a chegada de Willian vai fazer com que a torcida apoie ainda mais o time.

"Ele causou um grande impacto durante a sua última passagem e está animado para voltar. Nossos torcedores estão muito felizes pela aquisição", afirmou o dirigente ao site oficial do Fulham.

No clube, ele vai se juntar a um outro brasileiro que esteve no radar do Palmeiras recentemente: o volante Andreas Pereira, que também já defendeu o Flamengo.

No Campeonato Inglês, o Fulham ocupa a parte intermediária da classificação e aparece em nono lugar com 36 pontos. O líder da competição é o Liverpool que contabiliza 56.