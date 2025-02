veja algumas das previsões para a temporada 2025:

Vasco

"O Vasco passará por alguns sacrifícios, ano difícil, mas não vejo rebaixamento. Estará bem colocado na tabela de campeonatos".

Botafogo

"Pode ter troca de técnico até o fim do ano. Existe uma energia melhor para a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, com grandes chances de título. Porém, não vai se repetir o desempenho de 2024".

Fluminense

"É um ano de alguns obstáculos. Não é um ano 100% favorável para o time para a conquista de títulos. Vejo um quase título se o técnico for trocado, mas não vejo rebaixamento".

Neymar

"Não vi Neymar trazendo título para o Santos. Será um ano muito complicado para o time, com a possibilidade de um rebaixamento. Vejo favorável para a Copa do Brasil, mas ano de cortes é muito sacrifício, apesar das boas parcerias. Neymar tem que tomar cuidado com a saúde mais uma vez e a vida dele em 2025. Vejo um curto tempo dele no Santos como jogador por questões de saúde e dores familiares devido a uma perda. Já tinha previsto que Neymar voltaria para o Santos esse ano e aconteceu".

Seleção brasileira

"Não vejo ganhando a próxima Copa. Inclusive, a seleção brasileira não terá bom desempenho em 2025 em amistosos. É necessária uma grande mudança".