Proposta pelo Coringa

O Zenit, da Rússia, está disposto a abrir o cofre para tirar Gerson do Flamengo. Segundo informações do jornalista Julio Miguel Neto, o clube russo fez uma proposta de 28 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões na cotação atual), que foi imediatamente recusada pela diretoria rubro-negra.

Diante da negativa, o Zenit aumentou a proposta para 35 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões). Além disso, a oferta do clube russo para Gerson inclui um salário de 600 mil euros (R$ 3,6 milhões) mensais, num contrato de quatro temporadas. O Flamengo já está ciente da nova investida e reuniões devem ocorrer nos próximos dias.

Gerson é capitão do Mengão e titular absoluto. Além disso, está ganhando espaço na seleção brasileira. Ele é visto como um dos jogadores inegociáveis do Mais Querido e a diretoria conta com ele pra disputar o Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho desta temporada.

O Coringa, que tem contrato até o fim de 2027 com o Mengão, também não tem intenção de deixar o clube. Gerson já deixou claro o quanto é feliz vestindo o Manto Sagrado.