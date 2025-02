Brasil bate Colômbia e emenda 2ª vitória seguida no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira conseguiu mais uma vitória no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O time de Ramon Menezes bateu a Colômbia, por 1 a 0, no começo da noite desta quarta-feira, em Caracas, na Venezuela.

O time começou avassalador, buscando o ataque desde o primeiro minuto. Aos 5, veio o gol que garantiu a vitória. Pedrinho cobrou escanteio e o zagueiro do Flamengo Iago Teodoro subiu para mandar para o gol de cabeça.

Os brasileiros não ficaram satisfeitos e tentaram criar mais chances para ampliar. Somente ao final do primeiro tempo que a Colômbia demonstrou perigo. Felipe Longo cortou um escanteio, e a bola sobrou para o centroavante Villarreal chutar. A finalização foi rebatida por defensores do Brasil.

No segundo tempo, houve mais equilíbrio. Logo aos 10 minutos, Óscar Perea driblou marcadores pelo lado esquerdo e rolou para Villarreal. O goleiro Felipe Longo salvou com o pé direito e mandou para escanteio.

O Brasil buscou mais chances, mas não levou perigo aos colombianos. Villarreal ainda teve mais uma chance, aos 40 minutos, após falha de Iago Teodoro, mas o autor do gol brasileiro conseguiu se recuperar e bloquear o chute.

Os minutos finais guardaram tensão para a seleção brasileira. O lateral-direito Igor Serrote recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Da mesma forma que na vitória sobre o Uruguai, na primeira rodada, o Brasil terminou o jogo com apenas dez em campo.

Foi o time brasileiro, contudo, que quase marcou. Wesley, ex-Corinthians e hoje no Al-Nassr, acertou a trave, aos 43 minutos. Na sequência, a Colômbia conseguiu uma sequência de ataques, mas não levou perigo.

O próximo duelo será na segunda-feira, às 17h, contra o Paraguai. Os quatro primeiros colocados da competição estarão classificados para o Mundial Sub-20, cujo atual campeão é o Uruguai.