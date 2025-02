Lucas Vázquez sofre lesão muscular e Real Madrid fica sem lateral-direito na Liga dos Campeões

O técnico Carlo Ancelotti ganhou um desfalque de última hora no Real Madrid para o jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, terça-feira, diante do Manchester City, na Inglaterra. O lateral-direito Lucas Vázquez sofreu uma lesão muscular no clássico diante do Atlético e foi cortado da relação de jogadores que viajam, deixando o time seu opções no setor.

O lateral foi substituído diante do Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, e exames neste domingo mostraram que será baixa por até 20 dias. Perde, também, o duelo de volta contra os ingleses (dia 19/2 na Espanha0. O canhoto Camavinga entrou em sua vaga e é possível que Ancelotti mantenha a improvisação no Etihad Stadium.

"Depois dos exames realizados hoje ao nosso jogador Lucas Vázquez pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no posterior da perna esquerda. Provoca desistência do elenco para o encontro de Manchester. Evolução pendente", informou o Real Madrid, que espera por um retorno em no máximo duas semanas.

Ancelotti vem sofrendo com os problemas clínicos no Real Madrid, sobretudo no setor defensivo. Além de Vázquez, o técnico italiano não poderá contar com o brasileiro Éder Militão, Rüdiger, Alaba e Carvajal, todos entregues ao departamento médico.

Na convocatória para o jogo, Ancelotti listou seis defensores: Vallejo, Fran Garcia, Mendy, Jacobo, Asencio e Lorenzo. Camavinga é volante de origem, mas sempre "quebra um galho" na esquerda.

Apesar dos problemas defensivos, o Real Madrid contará com seu poderio ofensivo com Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Brahim Diaz e Endrick relacionados, além dos meias Bellingham, Modric e Arda Güler.