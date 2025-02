Tricolor busca novo centroavante

Com a saída do atacante Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o Fluminense está ativo no mercado em busca de uma peça de reposição para o ataque. Sem o jovem, que era cotado para disputar posição com Cano, o técnico Mano Menezes pediu para a diretoria a contratação de um centroavante. Lelê tem sido o reserva do argentino, mas segue sem muito espaço.

Segundo o treinador, a ideia é que o Tricolor das Laranjeiras consiga um centroavante para completar o setor ofensivo e ampliar as opções táticas de acordo com a característica de cada jogo a ser disputado.