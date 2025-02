Corinthians anuncia patrocínio e presidente prevê 'camisa mais valiosa do país'

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira um novo patrocinador, o título de capitalização Viva Timão. A marca já estava aparecendo na camisa do time desde janeiro deste ano e faltava apenas a oficialização do acordo, que terá duração de dois anos.

A empresa estará estampada na região dos ombros do time masculino de futebol. Os valores do negócio não foram revelados, mas o presidente do clube paulista, Augusto Melo, garantiu que definirá novos anunciantes em breve para conquistar a maior arrecadação em patrocínios do Brasil.

"Como eu havia prometido, a camisa do Corinthians será uma das mais valiosas da América do Sul. Em breve, teremos a camisa mais valiosa do Brasil. Ainda temos duas propriedades para fechar, falta pouco. Isso faz parte da nossa meta de ultrapassar R$ 200 milhões no valor total da camisa. Estamos trabalhando para isso", disse o presidente. A meta do clube é atingir R$ 212 milhões com anunciantes em 2025.

O Viva Timão foi criado pela Viva Sorte como um produto especial para o Corinthians. A Viva Sorte conta também com serviço de casa de apostas e como a patrocinadora máster do time alvinegro (Esportes da Sorte) já atua no ramo das 'bets', optou-se por não anunciar esta marca.

O Corinthians conta com sete anunciantes em seu uniforme atualmente e ainda possui espaços vagos para patrocínios no peito, na barra frontal da camisa, na região da numeração e na parte traseira do calção.