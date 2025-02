Tricolor leva 'não' de Firmino

O Fluminense segue atrás de um atacante e sondou Roberto Firmino. No entanto, a negociação não irá ocorrer. O Tricolor procurou o estafe do atacante, que atualmente defende o Al-Ahli, mas ouviu que o desejo do atleta é de permanecer na Arábia Saudita.

Segundo o Uol, a estimativa é que Firmino receba 22 milhões de euros por ano (cerca de R$ 117 milhões na cotação atual) com seu atual contrato junto ao Al-Ahli. Neste caso, mesmo que o jogador tivesse interesse em defender o Flu, os valores astronômicos seriam inviáveis para o clube.