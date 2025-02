'Efeito Neymar' faz Corinthians bater recorde de público, mesmo com ingressos mais caros

A vitória do Corinthians sobre o Santos na quarta-feira, por 2 a 1, registrou o maior público na Neo Química Arena desde 2014, quando o estádio retirou as arquibancadas móveis utilizadas na Copa do Mundo. Contando com os profissionais de imprensa, a casa alvinegra recebeu 48.169 pessoas, para uma renda próxima de R$ 3 milhões. Esse resultado se deve, principalmente, ao efeito que a chegada de Neymar causou nos torcedores.

O público pagante, de 47.695 torcedores, resultou em uma renda bruta no valor de R$ 2.955.248,30 para o clube. Em relação à média dos demais jogos do Paulistão deste ano para o Corinthians em casa, esse aumento de público equivale a 13,2% e 11,5% na comparação com a renda bruta. O duelo contra o Santos teve um público pagante superior, inclusive, àquele da partida da National Football League (NFL) no estádio, que contou com 47.236 pessoas.

Do Top 5 de maiores públicos da Neo Química Arena, apenas a partida desta quarta-feira ocorreu em uma fase inicial, em qualquer torneio. Os demais foram registrados em decisões e semifinais de Copa do Brasil, e na final do Paulistão de 2019.

Antes do duelo, o Corinthians já previa uma grande demanda pelos ingressos, que sofreram um leve aumento para esta partida em específico - cerca de 6%, em relação ao comercializado nos demais jogos. O valor mínimo do bilhete para o clássico em Itaquera estava na faixa dos R$ 35,00 (preço com desconto para sócio), entrada para o setor norte. O ingresso mais caro foi estipulado em R$ 280,00 (valor cheio), acesso ao oeste inferior lateral da Neo Química Arena.

"É sempre muito bom jogar nesse estádio, é a primeira vez que venho aqui com o Santos. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui, conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil. Uma torcida que empurra, que não para. Respeito total por eles", disse Neymar, após a partida.

Além de Neymar, o torcedor corintiano também teve como atrativo a estreia de Memphis Depay com a camisa 10. O holandês recebeu, antes da partida, a numeração, em cerimônia que contou com a presença de Neto, Zenon e Edilson. O número e o nome do jogador de 30 anos foram exibido em mosaicos na arquibancada leste do estádio, enquanto fogos eram estourados e a torcia cantava.

Dono da melhor campanha do Paulistão, o Corinthians chega a 25 pontos com a vitória e amplia a vantagem na liderança do Grupo A. O time do Parque São Jorge volta a campo no sábado, quando enfrenta a Portuguesa, às 18h30, no Pacaembu. Será o último compromisso da equipe antes da estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, na próxima quarta, contra a Universidad Central, na Venezuela.

Já o Santos deixa escapar a chance de voltar à zona de classificação do Grupo C e estaciona na terceira posição, com apenas nove pontos. O alvinegro praiano enfrenta o Água Santa na próxima rodada, às 20h30, na Vila Belmiro.

EFEITO NEYMAR

Além da partida contra o Corinthians, a chegada do Neymar impactou as demais equipes da competição até aqui. No domingo, pelo Paulistão, a equipe da Baixada Santista empatou sem gols com o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e 10.581 pessoas estiveram presentes no estádio Ismael de Biasi, batendo o recorde do clube na temporada.

A presença do camisa 10 santista fez com que o Novorizontino também conseguisse a sua maior arrecadação no ano faturando R$ 892.900. Para se ter uma ideia, nos últimos quatro jogos somados em casa, o time mandante arrecadou R$ 848.250. Até então era a vitória do Corinthians por 1 a 0, no dia 3, a detentora do recorde de público e arrecadação. Na ocasião, 9.310 pessoas marcaram presença para uma renda de R$ 785.800.

"Em minutos, os ingressos terminaram em Novo Horizonte. O público quer assistir o Neymar e não é só o Santos que vai se beneficiar das receitas oriundas da presença dele. O Novorizontino, por exemplo, é um caso real. E é óbvio que, se você se planeja, você consegue ter outro tipo de receita em função da presença do público no estádio, como, por exemplo, venda de produto, ou até mesmo a própria cidade com relação à hotelaria, aos pacotes. Tem um universo de formas de se fazer receita em função disso", explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo.

A estreia do camisa 10, no último dia 5, também foi positiva para o Botafogo-SP, que fechou cinco patrocinadores pontuais para a reestreia de Neymar. O duelo terminou em empate por 1 a 1 entre as equipes.

Para Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM, a chegada de Neymar ao Brasil é semelhante à de Messi na Major League Soccer, a MLS. "Similar ao que aconteceu com a chegada de Messi na MLS, Neymar é um superstar que atrai atenção muito além dos torcedores usuais do futebol, cada jogo se torna uma oportunidade única já que o contrato inicial é de 6 meses e pode não haver novo confronto com o mesmo adversário."

Confira os maiores públicos pagantes da Neo Química Arena:

Corinthians 2 x 1 Santos - 47.695 torcedores - Paulistão de 2025

Corinthians 2 x 1 São Paulo - 46.517 torcedores - Copa do Brasil de 2023

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 46.486 torcedores - Copa do Brasil de 2022

Corinthians 2 x 1 São Paulo - 46.481 torcedores - Paulistão de 2019

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 46.426 torcedores - Copa do Brasil de 2024