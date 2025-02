Lateral Ayrton Lucas e atacante Juninho estão fora

Ayrton Lucas e Juninho viraram desfalques para o clássico. Primeiramente, o lateral-esquerdo sofreu trauma no joelho esquerdo no clássico com o Fluminense, e foi poupado diante o Botafogo. Agora, passou por reavaliação do departamento médico e ficou definido que não tem condições de jogar contra o Vasco.

De maneira semelhante, Juninho também precisou de reavaliação para definir se iria para o clássico contra o Vasco. Isso porque, o atacante sentiu dores em decorrência de um choque em disputa de bola ainda no primeiro tempo do duelo com o Botafogo. O jogador passou por exame de imagem que não detectou lesão na coxa direita do atacante, apenas um edema muscular.

Como a dupla não terá condições de atuar, Varela deve ser mantido improvisado na lateral-esquerda, até porque Alex Sandro também segue lesionado, e Luiz Araújo pode ganhar mais uma chance.

Juninho, desta forma, será preservado para retornar ao time rubro-negro contra o Maricá na última rodada da Taça Guanabara. Já Alex Sandro, que se recupera de lesão leve na coxa esquerda, está sendo preparado para as semifinais.