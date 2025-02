Com o sonho da conquista do título, Brasil enfrenta o Chile, hoje, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A Seleção Brasileira ocupa a primeira posição, com 10 pontos. Segunda colocada e com mesmo número de pontos do Brasil, a Argentina joga contra o Paraguai, às 21h30 (de Brasília). Os 'hermanos' ficam atrás por conta do saldo de gols (4 a 3).