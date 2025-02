Deu a lógica no Maraca

Bruno Henrique e Cebolinha decidiram o 'Clássico dos Milhões' para o Flamengo: 2 a 0. Com esse resultado, o Mengão garantiu a classificação antecipada para as semifinais do Cariocão. O Vasco permanece com 14 pontos e pode deixar o G-4 ao fim da 10ª rodada, que ocorre hoje.

O primeiro tempo foi de total superioridade do Flamengo, que amassou o Vasco no campo de defesa. O Mengão criou várias oportunidades e poderia ter goleado o Gigante da Colina ainda na primeira etapa, mas pecou nas finalizações. Foi preciso Plata sofrer a penalidade máxima para o Rubro-Negro inaugurar o placar. Bruno Henrique foi pra bola e marcou. Foi o nono gol do 'Rei dos Clássicos' contra o Vasco.

O Gigante da Colina voltou com uma postura diferente para o segundo tempo e deixou o Flamengo acuado no campo de defesa. Foram 15 minutos de muita pressão. Se não fosse o travessão, Vegetti teria empatado de cabeça.

O Vascão teve outra boa chance em cobrança de escanteio, mas Puma jogou por cima do gol.

Como diz a frase 'quem não faz, leva', isso aconteceu no Clássico dos Milhões. Wesley achou Cebolinha na esquerda, que cortou para o meio e chutou na gaveta. Léo Jardim nem saiu na foto. Golaço do Mengão e festa na favela.