BH27 alcança marca de Gabi

Depois de se tornar o jogador mais vitorioso da história do Flamengo ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique segue colocando o seu nome em uma das prateleiras mais altas do clube - e os clássicos disputados com a camisa rubro-negra são o principal motivo. O apelido de 'Rei dos Clássicos' não é à toa.

Com o gol marcado contra o Vasco no último domingo, Bruno Henrique igualou outro grande personagem da história do Mais Querido: Gabigol. Ambos marcaram 20 gols contra os três principais rivais do estado.