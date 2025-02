De volta aos treinos

O Flamengo pode ter o retorno de Ayrton Lucas para o jogo contra o Maricá, sábado ou domingo, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Ontem, o lateral-esquerdo participou de uma parte da atividade realizada pelo grupo no Ninho do Urubu.

Ayrton vinha se recuperando de dores no joelho esquerdo após sofrer uma pancada no clássico com o Fluminense — empate em 0 a 0. Desde então, foi desfalque nas partidas contra Botafogo e Vasco.

Se for relacionado para enfrentar o Maricá, o camisa 6 fará com que o técnico Filipe Luís tenha novamente um lateral-esquerdo à disposição. Nos últimos jogos, ele também não contou com Alex Sandro e precisou improvisar Varela na posição.

Juninho preocupa

Quem ainda não tem previsão de retorno é o atacante Juninho. Substituído no início do clássico com o Botafogo, que o Fla venceu por 1 a 0, ele foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita e ainda não treinou com o grupo. O restante da semana definirá se ele enfrenta ou não o Maricá.

O Flamengo chega à última rodada como líder da Taça Guanabara, com 20 pontos, empatado com o Volta Redonda. O Rubro-Negro fica à frente do time do Sul do estado por ter o saldo de gols maior.

A tendência é que o técnico Filipe Luís dê sequência ao rodízio no elenco e leve a campo um time misto, visando a preservação dos jogadores para a fase decisiva do Carioca e, principalmente, o início do Brasileirão, no final de março — neste ano, o campeonato começa mais cedo por causa do Super Mundial de Clubes, entre junho e julho.