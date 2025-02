Português fica mais perto

O Vasco encaminhou a contratação de mais um atacante para atuar pelos lados do campo, principal carência do elenco. Depois de acertar com o argentino Garré, o Gigante da Colina está pertinho de fechar a compra de Nuno Moreira, português que atua no Casa Pia-POR.

O Cruz-Maltino superou a concorrência de outros clubes europeus, principalmente o Braga, de Portugal, para convencer o jogador a atuar no Brasil. Agora, o maior adversário é o tempo, já que a janela de transferências fecha no dia 28 e ainda falta chegar a um acordo com o Casa Pia.

Apesar de ter sinalizado que está disposto a pagar o valor integral da multa rescisória, 3,5 milhões de euros (quase R$ 20 milhões), o Vasco pretende fazer o pagamento de forma parcelada. Por isso, precisa convencer o clube português a aceitar os termos antes de concretizar a compra do jogador de 25 anos. Como o Casa Pia ainda tem valores a receber do Gigante pela venda de Clayton Silva, exige garantias para selar o acordo.

Nuno foi revelado pelo Sporting e nunca atuou fora de Portugal. Ele já atuou no Vizela por três temporadas e chegou ao Casa Pia em 2023. Atualmente, o atacante vive a melhor fase da carreira, com nove gols e cinco assistências em 23 partidas.

Loide ainda tá longe

Já a negociação pelo angolano Loide Augusto, que também é ponta, segue longe de um final feliz. O Alanyaspor, da Turquia, tem feito jogo duro e recusou recentemente uma proposta de R$ 12,5 milhões pelo jogador. O atacante subiu o tom contra a diretoria na terça-feira à noite, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, cobrando a liberação enquanto interagia com vascaínos: "Ou eu vou pro Vasco ou ninguém vai pra lado nenhum".