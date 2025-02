Dybala anota duas vezes, Roma vira diante do Porto e vai às oitavas da Liga Europa

O confronto entre dois candidatos ao título da Liga Europa que decepcionaram na fase de classificação terminou com uma bela virada da Roma diante do Porto, no Estádio Olímpico, por 3 a 2, nesta quinta-feira. Depois de empate por 1 a 1 no Estádio do Dragão, os italianos avançaram às oitavas de final graças a apresentação de gala de Dybala, autor dos dois primeiros gols e com participação no terceiro.

O jogo, porém, começou com um susto para a torcida que lotou o Olímpico. O centroavante Aghehowa, em belo voleio dentro da área, colocou os portugueses em vantagem no marcador aos 27 minutos de jogo, causando preocupação no torcedor local. A apreensão, contudo, se transformou em festa em um intervalo de cinco minutos.

Em bela tabela com Shomurodov, Dybala invadiu a área e empatou aos 34 em belo toque sutil de pé esquerdo. Aos 39, em nova trama pela direita, o argentino recebeu de Koné e bateu com classe, colocado, no cantinho, para virar ainda no primeiro tempo. Comemorou ajoelhada com braços aos céus.

O segundo tempo foi com a Roma administrando a boa vantagem e o Porto buscando a igualdade para levar a definição à prorrogação. Os mandantes só avançavam na boa, sem pressa. Enquanto os visitantes sofriam com um a menos após a expulsão de Eustáquio.

Já na reta final, em linda troca de passes da Roma, Dybala achou Angelino livre na esquerda. O lateral cruzou para trás de primeira, o argentino passou da bola, mas Pisilli, que acabara de entrar, ampliou. "Dono do jogo", o astro da Roma foi substituído aos 40 minutos, aplaudido de pé pelos italianos.

O gol contra de Rensch para os portugueses no último lance não impediu a linda festa da equipe italiana, que saberá em sorteio nesta sexta-feira qual será o seu oponente nas oitavas de final.

O Galatasaray do meia brasileiro Gabriel Sara e do irreverente atacante Osimhen, ex-Napoli, se despediu na Turquia ao não conseguir virar a enorme vantagem do AZ Alkmaar de 4 a 1 feita na Holanda. Os visitantes chegaram a abrir 2 a 0 nesta quinta, mas o time turco buscou o 2 a 2, evitando nova derrota, mas caindo 6 a 3 no agregado.

Já o Steaua Bucareste, da Romênia, fez valer a vantagem de 2 a 1 diante do grego PAOK e, com novo triunfo, desta vez em seus domínios, por 2 a 0, gols de Cisotti e Miculescu, e também avançou.