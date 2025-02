Rio Open terá as semifinais e final transmitidas em telão no Parque Villa-Lobos

A reta decisiva de disputa do Rio Open vai ficar ao alcance dos fãs de tênis que moram em São Paulo. Pela primeira vez no Brasil, uma operadora vai realizar uma Fan Zone na capital paulista. O local escolhido é o Parque Villa-Lobos. Um grande telão de LED vai ser instalado para a transmissão dos jogos da semifinal e final, que vão acontecer neste sábado e domingo.

O evento é aberto ao público e os amantes da modalidade vão poder acompanhar todos os lances das partidas e torcer pelos seu ídolos no esporte. Patrocinadora master do torneio Rio Open desde a primeira edição, a Claro trouxe novidades para aumentar a conexão do público com o evento.

Quem for ao parque vai poder vivenciar uma experiência imersiva. Uma câmera 360º será instalada no Rio Open e, por meio de óculos de realidade virtual, quem passar pela Fan Zone vai poder ver detalhes da partida como se estivesse dentro da quadra.

"Temos muito orgulho de, há 11 anos, termos apostado no Rio Open, que é o único ATP 500 da América do Sul e uma das poucas oportunidades que os fãs brasileiros têm de se aproximar do melhor do esporte em território nacional. E foi pensando justamente em aproximar o público geral da modalidade que surgiu a Fan Zone de São Paulo", afirmou Ane Lopes, diretora de marketing, Branding e Comunicação da Claro.

Além da transmissão dos jogos, o estande da operadora na Fan Zone vai oferecer cadeiras, locais para descanso, Wi-Fi gratuito, totens carregadores e muitos brindes para as pessoas que estiverem no Parque Villa-Lobos no sábado e domingo.

No local haverá ainda um estúdio de Podcast que vai contar com a presença do ex-tenista Fernando Meligeni. Ao longo do evento serão realizadas entrevistas com atletas da atualidade e também ex-jogadores do universo do tênis. No sábado, o evento vai funcionar das 15h às 22h e no domingo o horário vai ser das 16h AAS 23h.