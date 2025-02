Volta Redonda é a única ameaça

Somente um adversário pode tirar o título da Taça Guanabara do Fla: o Volta Redonda. O Voltaço enfrenta hoje, também às 19h, o Boavista, em Bacaxá, e precisa torcer por um tropeço do Rubro-Negro para seguir sonhando com a conquista inédita.

As chances de o Volta Redonda ser campeão mesmo em caso de vitória do Fla são meramente matemáticas, já que a diferença é de 12 gols de saldo. Se o Mengão perder, bastaria um empate para a equipe do técnico Rogério Corrêa erguer o troféu. Em caso de empate no Maraca, o Voltaço será obrigado a vencer.

Assim como o Flamengo, o Volta Redonda já garantiu a vantagem do empate no placar agregado na semifinal.