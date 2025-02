Estádio: custo será bem maior

O Flamengo recebeu o primeiro relatório contratado para entender melhor o que precisa e os gastos necessários para a construção do novo estádio. E o resultado preliminar não foi positivo. Pelo levantado inicialmente, a estimativa do custo das obras é bem maior do que os R$ 1,9 bilhão estimados pela antiga diretoria e pode ultrapassar os R$ 3 bilhões.

O atual presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, explicou: "o que eu posso dizer agora é que não tenho a menor dúvida de que o número de R$ 1,9 bilhão não é verdadeiro, e que esse número a ser confirmado é perto de R$ 3 bilhões ou mais".