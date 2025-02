Decidir é com o Serna!

Kevin Serna mudou o destino do Fluminense mais uma vez. O colombiano entrou no segundo tempo para decidir a vitória tricolor sobre o Bangu, por 3 a 2, domingo, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara, e garantir a classificação à semifinal do Carioca. Agora, fica a questão: será que o atacante merece voltar ao time titular de Mano Menezes?

Apesar de iniciar a temporada entre os reservas, Serna ainda é utilizado com frequência pelo técnico Mano Menezes. O jogador voltou a ter papel decisivo contra o Bangu ao colaborar com um gol e uma assistência para Canobbio. Mas ser decisivo não é novidade para ele no Flu.

O jogador de 27 anos foi contratado em julho do ano passado por cerca de R$ 10 milhões, junto ao Alianza Lima, do Peru. Em 29 jogos com a camisa tricolor, fez quatro gols, sendo três essenciais para o Fluminense permanecer na elite do Brasileirão e garantir vaga na Sul-Americana, além de classificar para a semifinal do Carioca e para a Copa do Brasil de 2026.

No ano passado, Serna fez os gols das vitórias sobre Cuiabá e Palmeiras, ambas por 1 a 0, nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Mesmo assim, o colombiano não passou confiança para ser titular nesta temporada. Agora, seu principal concorrente é Canobbio.