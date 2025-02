Ginástica também é orgulho da Nação

O Flamengo anunciou que renovou os contratos das ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira. O quarteto de medalhistas olímpicas seguirá representando o Rubro-Negro na modalidade pelos próximos quatro anos.

"Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Flamengo mais uma vez. Já são muitos anos vestindo essa camisa e é uma honra levar o nome do clube para o mundo. Acredito que ainda temos muitas conquistas pela frente e um futuro brilhante. A renovação me deixa ainda mais motivada e orgulhosa de seguir escrevendo minha história aqui", disse a campeã olímpica Rebeca Andrade, que está no clube desde 2011.