Olha o Nove Bolado aí!

Pedro está liberado para uma nova fase de recuperação no Flamengo e começou a trabalhar no campo, com a preparação física, ontem. No trabalho realizado no CT do Ninho do Urubu, o centroavante chegou até a fazer finalizações em golzinhos. Ele deve voltar a jogar em abril.

O camisa 9 também fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes e deu dribles em estacas. A tendência é evoluir na carga de trabalho e na dificuldade de movimentos e de força com o passar dos dias.

"Nesse primeiro momento, a gente priorizou o condicionamento físico através de gestos técnicos como condução e finalização, ainda que no golzinho. Com a resposta do atleta, a gente vai progredindo. Há um planejamento semanal para o Pedro, e a gente avalia a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes", explicou Diogo Linhares, preparador físico do Flamengo.

Essa nova etapa acontece após uma nova avaliação da cirurgia no joelho esquerdo. Pedro, que estava na etapa de fisioterapia, foi liberado pelo médico responsável pelo procedimento, em setembro do ano passado, Luiz Antônio Martins Vieira.

"A resposta do jogador aos estímulos foi excelente e, por isso, conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta", esclareceu o médico Fernando Sassaki.

"Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante neste momento, mas a expectativa é muito boa", completou.