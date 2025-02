Fogão busca milagre

Ser herói em cada jogo, como diz o hino, é o que o Botafogo precisa para conquistar hoje mais um título inédito. Com a missão de vencer por dois gols de diferença ou mais, o Fogão enfrenta o Racing, às 21h30, no Niltão, em busca da salvação do primeiro semestre: a conquista da Recopa.

A derrota por 2 a 0 na Argentina foi um golpe duro, e agora o Glorioso precisa ser o primeiro clube a conseguir reverter uma desvantagem de dois gols na história do torneio. Mas se tem coisas que só acontecem com o Botafogo, por que não acreditar? Basta ganhar pela mesma diferença para levar à prorrogação e, se persistir o placar, à disputa de pênaltis. Por mais gols, o Fogão fatura o título.

A torcida acredita, afinal, vai lotar o Niltão mais uma vez. É a última chance de o time causar uma boa impressão antes do Campeonato Brasileiro e apagar o péssimo início de ano. Seja qual for o resultado de hoje, o Fogão ficará um mês sem entrar em campo — a próxima partida será a estreia no Brasileiro, no final de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.