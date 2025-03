Hoje tem Brasil, mané!

Após dois empates seguidos, contra Venezuela e Uruguai, na última Data Fifa, a seleção brasileira tem pela frente um desafio e tanto para provar que é capaz de jogar um bom futebol. Hoje, às 21h45, no Mané Garrincha, a equipe de Dorival Jr. enfrenta a Colômbia em confronto direito que pode levar o Brasil à vice-liderança das Eliminatórias da Copa.

Basta à Seleção vencer para assumir, ao menos provisoriamente, a segunda colocação. E o adversário, apesar de tradicional e de ter vencido o confronto do primeiro turno (2 a 1), está em crise, com três derrotas nos últimos quatro jogos.

O técnico Dorival Jr. já definiu a base do time que levará a campo, e restam apenas duas dúvidas, como revelou em coletiva de imprensa, ontem. Sem entregar o jogo para os adversários, o treinador se limitou a falar que as incertezas estão no ataque e no meio de campo, muito por causa da ausência de Neymar.

"Antes da convocação, tentamos desenhar formatos. Pensamos em um contexto com Neymar, mas, com a lesão, mudamos algumas coisas. Foi o 21º corte em seis convocações. No setor de meio-campo e ataque, ainda tenho algumas dúvidas", revelou.