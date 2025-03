Vasco consegue segurar Rayan

O Vasco está finalizando os trâmites para anunciar a renovação de contrato com o atacante Rayan. O jogador de 18 anos, que possui vínculo apenas até dezembro deste ano, assinará contrato até o fim de 2026 com o Gigante da Colina.

Rayan, segundo informações do GE, deseja atuar no futebol europeu. Assim, a ideia é que haja a renovação para que o Vasco não perca o atleta de graça. Afinal, a partir de 1º de julho, ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube sem custos.

A multa rescisória, no entanto, não será baixa. A ideia é que o clube e o jogador debatam as melhores propostas para todas as partes.