Spalletti promete corrigir erros e confia em vaga da Itália na Liga das Nações na Alemanha

Luciano Spalletti não escondeu a tristeza pela derrota de virada da Itália diante da Alemanha na ida das quartas de final da Liga das nações em Milão, nesta quinta-feira. O técnico, contudo, viu sua seleção forte em boa parte do jogo e mostrou confiança em reverter o placar neste domingo, em Dortmund.

Para se garantir no Final Four em Turim, a Itália precisa de dois gols de diferença para avançar diretamente. Ocorre que desde junho de 2012 que a seleção não ganha da adversária. E levou de 5 a 2 no último confronto em solo alemão, também em Dortmund.

Acabar com o jejum de sete jogos, com três derrotas e quatro empates é possível nas palavras de Spalletti. Desde que consiga corrigir alguns erros fatais do primeiro jogo, sobretudo no jogo aéreo, por onde saíram os dois gols da virada.

"Eles são muito altos, mas precisamos melhorar. Iremos para a Alemanha para jogar o jogo. Não vejo por que não podemos fazer o mesmo lá", afirmou o técnico, descartando ficar apenas lamentando o revés caseiro.

"Eles foram bem, criaram vários escanteios e a gente não. Têm essa qualidade (jogo aéreo) e a exploraram. Temos de compensar isso com outras características e qualidades. Se nos sentarmos e ficarmos fazendo escândalo sobre isso, vai se tornar um problema. Fomos bem em boa parte da partida e vamos até lá para repetirmos o que fizemos de bom", disse, convicto.

No jogo do San Siro, o goleiro alemão Baumann foi um dos melhores em campo, ao fechar o gol e impedir que a Itália anotasse ao menos outros três gols, com defesas milagrosas. Ter coragem em Dortmund virou o lema italiano.