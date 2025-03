Guilherme Arana quer seleção brasileira indo para cima dos hermanos

Titular na vitória sobre a Colômbia na última quinta-feira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana abordou sobre como é atuar do lado de Vini Jr, principal jogador da seleção brasileira e garantiu que o Brasil irá em busca dos três pontos contra a Argentina.

"A gente tem que entender um pouco o jogo. O 1x1 do Vini é muito forte. Se acabar passando toda hora eu vou acabar trazendo mais um jogador para marcar ele. Então, como a gente vem falando, isso requer entrosamento, requer treinamentos, coisa que a gente faz pouco pelo pouco tempo que temos. Mas é entender a parte do jogo, o momento que estamos passando, a hora de fazer a passagem, a hora de ficar um pouco sustentando a marcação na linha defensiva", afirmou.

"É uma rivalidade gigantesca. É inevitável não ter jogadas fortes porque as duas equipes vão brigar pela vitória. É uma rivalidade gigantesca, mas a gente precisa do resultado. A gente precisa ir lá e fazer um bom jogo para sair de lá com a vitória", disse Arana.