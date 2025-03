Fla acompanha julgamento de Paquetá

Recentemente, José Boto, diretor-técnico do Flamengo, falou sobre Paquetá e o quanto gostaria de tê-lo no elenco. "O Lucas, para mim, é um jogador com uma qualidade enorme, que eu acho que encaixaria bem no elenco do Flamengo. Houve uma conversa que não foi ninguém procurar pelo Lucas Paquetá, nem o staff dele procurou a gente. Foi uma conversa informal com o staff dele. Eu mostrei que ele é um jogador que poderia nos interessar, mas que não podemos pensar enquanto a situação dele não for definida. Esperamos que, pelo tamanho dele e da carreira dele, tudo se resolva da melhor forma. Mas, se houver essa possibilidade..."







O meia do West Ham enfrenta uma batalha pelo direito de continuar jogando futebol. Isso porque a FA (Federação Inglesa de Futebol) quer punir o jogador por uma suposta manipulação para favorecer apostadores em jogos da Premier League.



O atleta segue negando e se defendendo das acusações e, na última quinta-feira (20), ganhou um grande reforço, seu ex-treinador David Moyes.



David Moyes e Lucas Paquetá em jogo da Premiere League By PA News Agency

Em 12 de agosto de 2023, Paquetá enfrentaria o Bournemouth, bem no meio das negociações para se transferir para o Manchester City. Ele havia pedido ao então treinador do West Ham para não jogar.



Moyes se recusou a deixar o atleta de fora, mas combinou de tirá-lo de campo, caso o jogo estivesse controlado, o que fez com que Paquetá ficasse todo o 2º tempo olhando angustiado para o banco de reservas, esperando pela substituição, que não aconteceu.



Foi então que, nos acréscimos, o jogador levou o famigerado cartão amarelo.



A defesa se baseia em mostrar para a FA que Paquetá sempre foi um atleta que levou muitos cartões amarelos. E que não poderia ter planejado tal situação justamente porque nem queria estar em campo durante o jogo contra o Bournemouth.



Nic De Marco, advogado de Lucas Paquetá, é famoso por ganhar casos contra UEFA e a Federação Inglesa de Futebol Reprodução

Analisando os números do meia, podemos ver que, em cinco das últimas seis temporadas, abrangendo seus períodos no Milan, Lyon e West Ham, ele teve uma média de mais faltas a cada 90 minutos do que qualquer um de seus companheiros de equipe. Depois de nove anos como profissional, ele foi advertido 41 vezes.



David Moyes atestará isso quando chamado a depor no julgamento, o que será um grande ganho para a tentativa de Paquetá em provar sua inocência.



Fontes internas do West Ham dizem que o clube espera que este caso deva ser julgado "além de qualquer dúvida razoável", já que ele pode ser banido para sempre se for considerado.



As próximas semanas serão determinantes para o futuro do meia, que inclusive já confidenciou a pessoas próximas querer retornar ao Flamengo mesmo que seja inocentado na Inglaterra.