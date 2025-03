Musa afirma que ser sexy 'não é coisa de bandida'

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, é uma grande defensora da carreira de modelo em relação as críticas que as profissionais do ramo, como ela, recebem. A beldade afirmou que muitas pessoas com a sua profissão são vistas como fora da lei.

"Sou uma garota de família e com valores. Fui ensinada a nunca machucar ou ofender meu próximo, porque são coisas assim que fazem de você uma boa pessoa. Se eu poso de lingerie é para trabalhar, porque essa é a forma como ganho dinheiro; se eu poso em motéis é porque sou influenciadora ali, e se eu me visto sexy, o problema é meu, porque cada um tem seu estilo", disse em entrevista ao portal "Popular".

A beldade afirmou que sua preocupação em relação ao julgamento alheio é grande. Eli afirmou que foge do consumo de bebidas alcóolicas para não gerar exposição.

"Quando vou a festas, nem bebo; somente água ou suco. Dito isso, você ainda pode dizer que sou uma bandida? Eu não acho", finalizou.